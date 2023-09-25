الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الألفي" لـ"الشاهد": نظام المرور على قناة السويس وقت العبور كان أدق من داخل القاهرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء محمد زكي الألفي

أكد اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه بعد صعود الساتر الترابي وجدنا الأرض منخفضة من خلفه ولكن تغلبنا على الأمر.

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز: "نظام المرور علي قناة السويس وقت العبور كان أدق من المرور داخل القاهرة".

وتابع: "وبعد صعودنا الساتر الترابي وجدنا الأرض منخفضة من خلفه ولكن تغلبنا على الأمر، ولكن الجميع انتقي جزء من الأرض أفضل لتجنب نيران العدو، و5 فرق عبروا في وقت واحد والفرقة تتكون من 20 إلى 25 ألف مقاتل، وكان خلفنا فرق مشاه ومهندسين لصنع الثغرات، وفي هذه الساعات كان هناك هجمات مضادة لوقف العبور، وفي صباح يوم 7 أكتوبر تم عبور حوالي 100 ألف مقاتل للضفة الشرقية وكان عدد كبير ومن ضمن الأشياء التي شلت تفكير العدو، وراجعته عن توجيه ضربات مركزه في اتجاه محدد، ومن هنا حصل تشتيت للعدو الاسرائيلي، وكان مهمتي كرأس كوبري أولي مشاه تأمين سلاح المهندسين وهو يقوم بصنع الثغرات ونصب الكباري، لعبور قوات المدرعة والمدفعية".

وأكمل: "ووصلنا فعلاً ليلاً وعبرت المدفعية والدبابات وكان نظام المرور علي قناة السويس وقت العبور كان أدق من المرور داخل القاهرة، ولو حدث تعطيل في منطقة لا يتوقف التدفق في المنطقة الأخري وكان هذا دور الشرطة العسكرية في التوجيه، وفي فجر يوم 7 أكتوبر عبرت دبابات التعاون الوثيق مع سلاح المشاة والمدرعات، وفي صباح يوم 7 أكتوبر كنا في قتال خفي مع دبابات العدو".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

 

الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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