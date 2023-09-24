الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الألفي" يكشف لـ"الشاهد" كواليس بناء حائط الصواريخ في حرب أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز و  اللواء محمد زكي الألفي،

كشف اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، كواليس بناء حائط الصواريخ، مؤكدا أن الدفاع الجوي هو الي كان مأمن كل عناصر القوات".

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز: "هناك فرق بين تأمين وحماية، التأمين هو مواجهة العدو، لافتًا إلى أن قواعد الصواريخ كان لازم تتبني، وكان لابد من بناء حائط الصواريخ المضادة لصواريخ العدو، فكان لابد من غطاء جوي قوي يحمي القوات.

وتابع: "كان العمال المدنيين اللي بيبنوا القواعد دة بيتعرضوا لقصف مما منحهم الشهادة".

وأكد الألفي أنه شارك في بناء تلك القواعد، مرددًا: "استعانوا بينا في بناء القواعد وكنا بنعمل ورديات، وكل القواعد كانت تبنى في وقت واحد".

الالفي الشاهد برنامج “الشاهد” حائط الصواريخ حرب اكتوبر انتصارات أكتوبر

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