الشركة المنتجة لفيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" تتوجه بالشكر لصاحب فكرة العمل

وجهت الشركة المنتجة لفيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» الشكر والتقدير الكامل للكاتب الصحفي محمود شوقي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وصاحب التحقيقات الصحفية الشهيرة حول هروب عدد من الشباب المبصرين إلى أوروبا بأوراق لاعبين مكفوفين، والتي نجح من خلالها في تسليط الضوء على قضية نصب كبرى، وتسهيل الهجرة غير الشرعية.

وجاء ذلك بمناسبة ترشيح مصر لفيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، لتمثيلها في مسابقة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

وتبدي الشركة احترامها الشديد للصحافة المصرية التي طالما ضربت المثل في مجابهة الفساد وتوثيق الأحداث وهي الصحافة الرائدة في المنطقة.

وتؤكد الشركة وأسرة الفيلم على توجيه شكر خاص للكاتب الصحفي محمود شوقي، عبر تتر الفيلم بما يليق به وتقديراً لدوره في الكشف عن قضية كبرى منحتهم فكرة تأليف قصة إنسانية مثيرة حول شاب مصري انتحل صفة لاعب كرة الجرس للمكفوفين للهروب للخارج.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي محمود شوقي، اعتزازه بالشركة المنتجة للفيلم، موجها الشكر للمنتج محمد حفظي الذي حرص على استقباله، مؤكدا أن تنفيذ الشركة المنتجة وعودها الخاصة بالإشارة للاسم في تتر الفيلم.

ويأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي، وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير.

كما ترأس الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.

فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» من تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.