الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. رئيس أمانة الحوار الوطني يكشف عن التوصيات الأولية

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي،

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن السبيل لتنفيذ توصيات الأولية الحوار الوطني، وكيف يدعم الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه الإرادة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.

وأضاف الحوار الوطني أوصي بالنظر في تعيين وزير للاقتصاد والتمويل ويتولى شئون الاستثمار.

وأشار إلى أن تخصيص وزارة للاقتصاد أمر ليس مستحدثاً مصر سبق وطبقت ذلك أكثر من مرة.

وأوضح أنه يحق لكل دولة تصميم حقائبها الوزارية وفقاً لاحتياجها وظروفها المجتمعية.

وأكد أن الحوار الوطني أوصي بخروج الهيئة العامة للثروة المعدنية من وزارة البترول وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

الحوار الوطنى أسامة كمال محمود فوزي مساء دى ام سى

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