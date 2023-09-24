الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حرب الاستنزاف".. "فطين": بكاء مندوب مصر بالأمم المتحدة بعد بيان وقف إطلاق النار

حرب الاستنزاف
حرب الاستنزاف

عرضت قناة "الوثائقية" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف"، والذي يوثق تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو.

وقال لواء أ.ح طيار متقاعد نصر موسى (نائب قائد القوات الجوية الأسبق)، أن جميع أنواع الطائرات كل أحجامها ما يقارب 300 طائرة تم تدميرها تمامًا وكان العدو الإسرائيلي يضرب أول طائرة وآخر طائرة حتى تنفجر جميعًا لأن الطائرات كانت مرصوصة على الأرض لأنه لم يكن هناك "دشم"، أو حماية لأنه لم يكن هناك حربًا.

لم تفق مصر من هول صدمتها إلا في اليوم الثالث وصدرت التعليمات من القاهرة إلى ممثلها داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك بضرورة وقف إطلاق النار الآن وفورًا.

“الكومي” لم يعرف أن هناك مصيبة حدثت بمصر

وأضاف، الدكتور فريد فطين أستاذ تاريخ، أن يوم 8 يونيو 1967 كان المندوب الدائم للأمم المتحدة كان السفير محمد عوض الكومي، وكان طوال  أيام 6،7، 8 لم يكن يعلم أن هناك مصيبة حدثت في مصر، وإن إسرائيل ضربت ودمرت الجيش، وعرض الكومي أن مصر ستقبل وقف إطلاق النار الفوري.

وتابع، أن "الكومي" تناقش مع محمود رياض وقال له إنهم يقولون إن هذا كلام رئيس الجمهورية.

وقال الكومي في بيانه: "بموجب تعليمات من حكومة بلادي، قررت قبول قرار وقف إطلاق النار".

وأكد "فطين"، أن هناك مصادر تقول أن "الكومي" اختلى بنفسه في إحدى الغرف وبكى.

حرب الإستنزاف فريد فطين المندوب الدائم للأمم المتحدة وقف إطلاق النار بكي الجيش المصرى

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