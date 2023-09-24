مواطن: نعمة الأمن لا تقدر بثمن وأدعم ترشح الرئيس لولاية جديدة (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول عماد أحد المواطنين، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤيده في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لما حققه من نجاحات متتالية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي كونه استطاع الحفاظ على الأمن والأمان والذي أصبحت تفتقده كثير من الدول العربية والأجنبية، مؤكدا على أن هناك أزمات مالية واقتصادية بالفعل إلا أنه جميع الدول تأثرت بها ولكن في كل الأحوال الدولة المصرية أفضل بكثير من الدول الأخرى.

وأشاد بالقرارات الرئاسية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحات عدد من المشروعات ببني سويف قائلًا: "الرئيس يشكر على كل اللي بيعمله معانا كل سنة بيزود المعاشات وقراراته الأخيرة أكثر من رائعة وعلى مستوى المعيشة اللي احنا عايشنها".

واختتم حديثه بأنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي قضى على الإرهاب تمامًا ووفر الأمن والأمان الذي أصبح معدوم لدى العديد من الدول الأخرى.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.