أستاذ اقتصاد: القرارات الرئاسية دلالة لتغير لفلسفة الدولة في التعامل تجاه قضايا الفقر

علق فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، على التوجيهات الرئاسية الخاصة بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، رغم استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز": "ماحدث يمكن قراءته في اتجاهين وهما تغير واضح لفلسفة الدولة في التعامل تجاه قضايا الفقر، وقضايا التنمية بشكل كبير".

نحن أمام ملف قدمت الدولة فيه أكبر ميزانية بتاريخها

وأضاف: "نحن أمام ملف قدمت فيه الدولة، أكبر ميزانية على مستوى التاريخ، إذ قدمت أكثر من 530 مليار جنيه، في مظلة الحماية الاجتماعية قبل الزيادة الأخيرة قبل أيام".

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن سياسة الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، والتي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لهم حتى لا يقعوا تحت خط الفقر.

وتابع: "برنامج حياة كريمة نجح في إحداث نقلة نوعية من حيث الخدمات أو المشروعات التي يتم تدشينها، على شكل أفقي"، لافتاً إلى الدعم التمويني المستمر واستمرارية الحزم الاجتماعية والإعفاءات الضريبية وغيرها من أشكال الدعم".

وواصل فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد، أن التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل التحول الرقمي الذي نشهده ساهم في تعزيز الكفاءة من الإنفاق والتي تحققت من خلال تحديث قاعدة البيانات.