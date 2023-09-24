بالتعاون مع جهاز المدينة.. مستقبل وطن يشن حملة بعنوان تجميل مدينة الشروق

نفذت أمانة مستقبل وطن الشروق برعاية الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور كلا من المهندس ابراهيم شفيق أمين القسم والمهندس على سعد "رئيس جهاز المدينة " فاعلية بعنوان حملة تجميل مدينة الشروق، للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة وفي إطار سياسة التواصل المجتمعي استجابة لطلبات المواطنين والعمل على حل شكواهم.

واستهدفت حملة تجميل مدينة الشروق بمشاركة أعضاء هيئة مكتب مستقبل وطن وقيادات جهاز مدينة الشروق تكثيف أعمال النظافه والصيانة العامة بالطرق والمحاور وداخل مربعات الإسكان ،وذلك بحضور ممثلى مجلس الأمناء و حزب مستقبل وطن بالمدينة، المرور على كلاً من منطقة الـ 3000 وحده (الخامسه والسادسه) ثم إسكان الحى الأول والثانى ، وختاماً بمناطق اسكان الشباب الـ (63م ، 70م ، 100م) حيث تم متابعة أعمال رفع المخلفات وصيانة ورعاية المسطحات الخضراء داخل المربعات.

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وحرص كلا من المهندس ابراهيم شفيق والمهندس على سعد على الالتقاء بعدد من المواطنين المقيمين بتلك المناطق وإستمع لشكواهم والتى جاء أبرز ما فيها الطلب بتقليم أفرع الأشجار التى تعيق حركة المواطنين وإزالة المخلفات الموجوده داخل أحواض الزراعه ببعض مربعات إسكان ال70م وال63.

وأكد المهندس ابراهيم شفيق أمين عام مستقبل وطن الشروق في لقاءه بعدد من المواطنين على حرص الحزب بضرورة التواجد مع المواطنين من خلال التواجد الميداني في الشارع والاستماع لوجهة نظرهم، مؤكدا أن مقر حزب مستقبل وطن بالمدينة هو بيت لكل أهالي الشروق، مؤكدا أن تفاعلنا مع الأهالي والعمل على حل مشاكلهم لن ينقطع أبدا.

وقد وجه المهندس على سعد رئيس الجهاز المختصين على الفور بسرعة الإستجابه وتلبية طلبات المواطنين بتقليم الأفرع التى تسبب الأذى فقط مع الإلتزام بالتعلميات الخاصة بهذا الشأن، مؤكدا على إستمرار الحملات يومياً بكافة الأحياء والمناطق حرصاً على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق .

وتركت تلك الحملة عظيم الأثر الطيب داخل نفوس الأهالي الذين عبروا عن بالغ شكرهم لقيادات مستقبل وطن وجهاز المدينة لنزولهم الشارع تواصلهم مع المواطنين.

وحرص قيادات جهاز مدينة الشروق على المشاركة الجادة في تلك الفاعلية وعلى رأسهم المهندس وائل عبدالوارث مدير عام الشئون المالية والعقارية ، المهندس محمد العزازى نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس ناجى محمد نائب رئيس الجهاز للكهرباء ، المهندس أحمد مكى معاون رئيس الجهاز ، المهندس محمد صلاح مدير التنمية ، المهندس نبيل جريده مدير الزراعه ، المهندس حمدى شحاته مدير احياء ونظافة شرق ، المهندس صلاح عبدالله مدير احياء غرب ، المهندس محمد شديد مدير نظافة واشغالات غرب.