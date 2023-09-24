"الوثائقية" تعلن عرض فيلم "الجاسوس الذى ربانى" اليوم

أعلنت فضائية "الوثائقية" إنتاج وعرض لفيلم بعنوان "الجاسوس الذي رباني" اليوم الأحد، في تمام الساعة 9 مساءً.

قصة فيلم "الجاسوس الذي ربانى"

ويوثق الفيلم قصة الأمريكية تشيلسي بارسكي، التى اكتشفت أنها ابنة جاسوس روسي سابق، ويستعرض الفيلم خلال أجواء درامية وإنسانية معاناة المواطنة الأمريكية، وكيف تأثرت حياتها بهذا الأمر، وأسرتها أيضًا بسبب والدها الجاسوس الروسي.

ونشرت الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برومو فيلم "الجاسوس الذي رباني".