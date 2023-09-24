مجلس النواب الليبى يبحث مع اللجنة الدولية للإغاثة مجابهة تداعيات "دانيال"

التقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم الأحد، المدير الإقليمي للجنة الدولية العليا للإغاثة إيليا أبوعون، في إطار متابعة الاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال.

وبحسب عبدالله بلحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، تبادل العقوري وإيليا أبوعون، خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة بنغازي وجهات النظر بخصوص الاستجابة الإنسانية للأزمة من جوانبها المختلفة.

واستعرض أبوعون، أبرز المساعدات التي قدمتها اللجنة كجزء من الاستجابة السريعة للازمة وتشمل المواد الاغاثية الأساسية والدعم النفسي لجميع المناطق المتضررة من الإعصار، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات للاستجابة للأزمات الطارئة على المستوى المحلي، مطالبًا بحلحلة بعض الإشكاليات الإدارية التي تواجه عمل المنظمات الإغاثية الأجنبية.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري حرص اللجنة على تذليل جميع الصعوبات أمام عمل فرق الإغاثة لتتمكن من تقديم المساعدة، موضحًا أن الأزمة كبيرة وغير مسبوقة، وأن ليبيا تحتاج لكل دعم ممكن لمواجهة آثار الكارثة، خاصة ما يتعلق بالخبرات المتخصصة ذات العلاقة.

كما أكد العقوري ضرورة تنسيق المساعدات مع أعضاء مجلس النواب بالمناطق المتضررة والجهات المحلية، باعتبارهم أقدر على فهم الاحتياجات، مجددًا شكره لإيليا أبوعون، وفريق العمل التابع للمنظمة على جهودهم لمساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة.

عقيلة صالح يلتقي وزير الداخلية

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس بمكتبه في مدينة القبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، واطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على الأوضاع الأمنية في كل المدن والمناطق عامةً وبشكل خاص المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول والمجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية وكل الأجهزة التابعة لها التي أسهمت في عملية الإنقاذ وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات للتخفيف من وطأة الكارثة على جميع المتضررين.