الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس النواب الليبى يبحث مع اللجنة الدولية للإغاثة مجابهة تداعيات "دانيال"

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

التقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم الأحد، المدير الإقليمي للجنة الدولية العليا للإغاثة إيليا أبوعون، في إطار متابعة الاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال.

وبحسب عبدالله بلحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، تبادل العقوري وإيليا أبوعون، خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة بنغازي وجهات النظر بخصوص الاستجابة الإنسانية للأزمة من جوانبها المختلفة.

واستعرض أبوعون، أبرز المساعدات التي قدمتها اللجنة كجزء من الاستجابة السريعة للازمة وتشمل المواد الاغاثية الأساسية والدعم النفسي لجميع المناطق المتضررة من الإعصار، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات للاستجابة للأزمات الطارئة على المستوى المحلي، مطالبًا بحلحلة بعض الإشكاليات الإدارية التي تواجه عمل المنظمات الإغاثية الأجنبية.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري حرص اللجنة على تذليل جميع الصعوبات أمام عمل فرق الإغاثة لتتمكن من تقديم المساعدة، موضحًا أن الأزمة كبيرة وغير مسبوقة، وأن ليبيا تحتاج لكل دعم ممكن لمواجهة آثار الكارثة، خاصة ما يتعلق بالخبرات المتخصصة ذات العلاقة.
كما أكد العقوري ضرورة تنسيق المساعدات مع أعضاء مجلس النواب بالمناطق المتضررة والجهات المحلية، باعتبارهم أقدر على فهم الاحتياجات، مجددًا شكره لإيليا أبوعون، وفريق العمل التابع للمنظمة على جهودهم لمساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة.

txt

بسبب عاصفة دانيال.. تضرر 169 محطة أرضية و3860 محولًا هوائيًا فى درنة

عقيلة صالح يلتقي وزير الداخلية

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس بمكتبه في مدينة القبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، واطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على الأوضاع الأمنية في كل المدن والمناطق عامةً وبشكل خاص المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول والمجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية وكل الأجهزة التابعة لها التي أسهمت في عملية الإنقاذ وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات للتخفيف من وطأة الكارثة على جميع المتضررين.

txt

بعد 10 أيام من الفيضانات.. "المونيتور": درنة تفقد الأمل فى العثور على ناجين

مجلس النواب الليبي دانيال ايليا ابو عو يوسف العقوري بنغازي

مواد متعلقة

رئيس مجلس النواب الليبى: مصر تؤكد حرصها على دعم واستقرار ووحدة ليبيا

رئيس مجلس النواب الليبى: نعرب عن تقديرنا لدعم مصر المؤسسات الليبية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

عضو النواب الليبى: نرفض أى صراع إقليمى داخل الأراضى الليبية

متحدث البرلمان الليبى: مجلس النواب أوفى بجميع القوانين اللازمة للانتخابات

العراق يرحب بتوافق لجنة 6+6 الليبية حول قوانين الانتخابات

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات فى ليبيا

الأمم المتحدة تدعو الأطراف الفاعلة لإيجاد بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات الليبية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة