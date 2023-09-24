الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": معارك مشتعلة فى أم درمان بين الجيش السودانى والدعم السريع (فيديو)

معارك مشتعلة في أم
معارك مشتعلة في أم درمان بين الجيش السوداني والدعم السريع

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورات الأوضاع في السودان والاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن المعارك تدور في أم درمان بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في عدة محاور، تشمل شارع النيل، وأحياء أم درمان القديمة، وأحياء أم درمان المطلة على شارع الأربعين.

مراسل "القاهرة الإخبارية": أم درمان القديمة منطقة ملتهبة جدًا وأصبحت شبه خالية من السكان

وأشار إلى أن هناك قصفا متبادلا بين الطرفين في تلك المناطق، موضحا أن هذه المعارك المشتعلة لم تتوقف خلال اليوم منذ أكثر من شهر، مؤكدًا أن منطقة أم درمان القديمة منطقة ملتهبة جدًا، وأصبحت شبه خالية من السكان.

وتابع: "ليس هناك حياة بالمعنى المعروف في أم درمان القديمة، حيث هناك مشكلات في خدمات المياه والكهرباء، كما أن هناك معارك تدور غرب مدينة أم درمان ووادي سيدنا والخرطوم بحري، وهناك قصف مدفعي عنيف ومتبادل بين الطرفين".

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هذا القصف أثر بشكل كبير على الأحياء السكنية، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، مشيرًا إلى أن الجيش استخدم المدفعية الثقيلة في قصف اليوم.

الجيش السوداني الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع أم درمان القاهرة الإخبارية

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