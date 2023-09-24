الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مطروح الأزهرية" تعقد ورشًا حول كيفية عرض المحتوى التعليمي استعدادًا للعام الدراسي الجديد

مطروح الأزهرية
مطروح الأزهرية

عقدت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، عددًا من الورش التدريبية حول كيفية عرض المحتوى التعليمي لمختلف المراحل، ومختلف التخصصات الشرعية والثقافية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وذلك بمجمع مطروح النموذجي.

_ تطوير الأداء الذاتى

وتابع مدير عام العلوم العربية والشرعية بالمنطقة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، ورش العمل، مؤكدا ضرورة الاستفادة بأكبر قدر منها وحسن استغلالها في تطوير الأداء الذاتى، والإلمام بكافة جوانب المنهج للنهوض بالعملية التعليمية، وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة الالتزام بالتحضير التربوي منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع أهمية الاسترشاد بالنماذج الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية مع التأكيد على تدوين الأهداف التربوية ومخرجات التعلم لكل مادة.

 

_ اختيار استراتيجيات التعلم وأساليب التدريس لكل مادة

ومن جانبه أفاد  ياسر العوام، مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة، أن الهدف من تنفيذ  تلك الورش هو إعداد الخطط التعليمية المناسبة، بجانب اختيار استراتيجيات التعلم وأساليب التدريس لكل مادة ، فضلاً عن اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لكل صف دراسي، لافتا أن الورش ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بمتابعة وإشراف من التوجيه العام.

_ إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية

 

وفى سياق آخر كانت قد أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

 

تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية

 

يهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

مطروح منطقة مطروح الأزهرية العام الدراسى الجديد ورش تدريبية تطوير الأداء الذاتى

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