الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره ريال مدريد في ديربي العاصمة، الذي سيُقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فاسكيز - أنطونيو روديجر – دافيد ألابا - فيران جارسيا.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو - خوسيلو.

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في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش – خيمينيز – هوميروس - مولينا.

خط وسط الملعب: ساؤول - ماركوس لورينتي – كوكي - لينو.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، خلف كلًا من برشونة وجيرونا أصحاب المركز الأول والثاني على التوالي، برصيد 16 نقطة.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

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