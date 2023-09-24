"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المقاصد السياحية الشهيرة فى مصر (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أبرز المقاصد السياحية شهيرة بمصر.
مقاصد سياحية شهيرة بمصر
- تعد دهب وطابا وجبال سانت كاترين من أهم الأماكن السياحية بجنوب سيناء.
- تمتاز مصر بالشواطئ الساحرة والمحميات الطبيعية في محافظة البحر الأحمر.
- من أشهر المقاصد بالأقصر "وادي الملوك، معبدي الكرنك وحتشبسوت، ومدينة هابو، متحف التحنيط".
- من أشهر معالم أسوان "معبد أبوسمبل، معبد فيلة، السد العالي، ومعبد كوم أمبو".
- أهرامات الجيزة وأبوالهول من أهم الأماكن السياحية التي يقصدها الملايين سنويًا.
- تضم الإسكندرية قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وعمود السواري والمسرح الروماني.
- من أشهر المقاصد الواحات البحرية وسيوة وسفاجا.