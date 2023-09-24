الأحد 24 سبتمبر 2023
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"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المقاصد السياحية الشهيرة فى مصر (فيديو)

وادي الملوك
وادي الملوك

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أبرز المقاصد السياحية شهيرة بمصر.

 

مقاصد سياحية شهيرة بمصر

  • تعد دهب وطابا وجبال سانت كاترين من أهم الأماكن السياحية بجنوب سيناء.
  • تمتاز مصر بالشواطئ الساحرة والمحميات الطبيعية في محافظة البحر الأحمر.
  • من أشهر المقاصد بالأقصر "وادي الملوك، معبدي الكرنك وحتشبسوت، ومدينة هابو، متحف التحنيط".
  • من أشهر معالم أسوان "معبد أبوسمبل، معبد فيلة، السد العالي، ومعبد كوم أمبو".
  • أهرامات الجيزة وأبوالهول من أهم الأماكن السياحية التي يقصدها الملايين سنويًا.
  • تضم الإسكندرية قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وعمود السواري والمسرح الروماني.
  • من أشهر المقاصد الواحات البحرية وسيوة وسفاجا.
مقاصد سياحية مقاصد سياحية شهيرة مصر اكسترا نيوز دهب وطابا وجبال سانت كاترين المحميات الطبيعية في محافظة البحر الأحمر

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