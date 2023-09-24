الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة لقاء الديربي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 3

ويأمل فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مجددًا من غريمه التقليدي برشلونة.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعد فوزه على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، كذلك تغلّب الميرنجي على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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في المقابل، سيحاول فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، إيقاف قطار انتصارات ريال مدريد، واقتناص النقاط الثلاثة، من أجل اقتحام المربع الذهبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة إلى حد ما، بعدما خسر أمام فالنسيا بثلاثية نظيفة، ثم وقع في فخ التعادل مع لاتسيو الإيطالي بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، خلف كلًا من برشونة وجيرونا أصحاب المركز الأول والثاني على التوالي، برصيد 16 نقطة.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

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