الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشعار رسالة سلام لكل العالم.. "القاهرة الإخبارية" تبرز تفاصيل افتتاح مهرجان سماع

افتتاح مهرجان سماع
"افتتاح مهرجان سماع

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان "افتتاح مهرجان سماع تحت شعار رسالة سلام لكل العالم بالقاهرة".

وقال التقرير أن العروض الشعبية والأجواء الموسيقية تزين مسرح السور الشمالي بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير لتبادل الثقافات المختلفة بين المشاركين والحضور.

مهرجان سماع له مكانة دولية وشعبية

وأكدت القناة، أن هناك 30 دولة مشاركة في المهرجان من بينهم “مصر واليونان وقبرص وجيبوتي والجزائر ورومانيا وجنوب السودان”، مما جعل للمهرجان مكانة دولية وشعبية وسط جمهوره والمشاركين.

وأوضح أحد المشاركين في مهرجان "سماع" أنه جاء من أجل المشاركة في المهرجان في دورته السادسة عشرة لتمثيل الجزائر، متمنيا أن يكون تمثيلا مشرفا،  مشيرا إلى أن هذا المهرجان من بين المهرجانات الرائدة في العالم العربي أجمع، حيث يحمل تصورا حول السلام العالمي بمشاركة دول عديدة عربية وغير عربية.

واختتم التقرير، أن الفن من أبرز الأدوات الفاعلة في تبادل الثقافات، مما كان سببا رئيسا في حرص المشاركين من مختلف دول العالم على حضور تلك الفعاليات بما لها من أثر كبير في نشر ثقافات الشعوب.

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