"تماسيح النيل" بمركز شباب أسوان تتوجه لبني سويف للمشاركة في بطولة السباحة

توجه، اليوم، فريق السباحة من مختلف أعضاء مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، الذين اجتازوا الاختبارات التي عقدت بحمام سباحة نادي أسوان الرياضي يوم الثلاثاء الماضي، إلى محافظة بني سويف للمشاركة في بطولة السباحة للصعيد النسخة الثانية والتي من المقرر لها أن تقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

وتحركت الحافلة في صباح اليوم، من أمام نادي أسوان الرياضي، داعين أن يوفقهم وأن يكونوا خير من يمثلنا كسفراء لمحافظة أسوان.

رسالة وكيل وزارة الشباب والرياضة للمشاركين

وأرسل ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسوان تحياته للمشاركين وحثهم علي بذل قصار جهدهم للحصول علي مراكز متقدمة اسوة بالعام الماضي وخوض المنافسة بمنتهى النزاهة والتحلي بالروح الرياضية في جميع الأوقات.

يوم للدعم النفسي للأشقاء السودانيين

ونظمت مديرية الشباب والرياضة (الإدارة العامة للشباب) يوما للدعم النفسي للأشقاء السودانيين المترددين على مركز شباب بدر ضمن مشاريع الخطة الداخلية للنشاط الاجتماعي بالإدارة العامة للشباب.

وشارك في هذا اللقاء جميع الزملاء العاملين بالإدارة كنوع من أنواع الدعم النفسي للأشقاء أيضا وكان على رأسهم الأستاذة أفراح سيد وكيل الشباب، والأستاذ زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.



وساهم في هذا الحدث فريق عمل مشروع المساحات الآمنة الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم اللاجئين.

وشهد اليوم العديد من الأنشطة الترويحية والألعاب الصغيرة التي أضفت على الحدث روح البهجة والسعادة التي اعتلت وجوه جميع المشاركين، وذلك هو الهدف الرئيسي من تنفيذ هذا المشروع ألا وهو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشقاء السودانيين وذويهم ورفع الروح المعنوية لديهم بشتى الوسائل الممكنة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادهم.