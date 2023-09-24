مدوَّناتُ أرملةِ جندى مجهول.. أحدث أعمال القاص العراقى على السباعى

صدر حديثًا عن دار الشئون الثقافية العامة في بغداد مجموعة قصصية "مدوَّناتُ أرملةِ جندي مجهول" للقاص العراقي علي السباعي.

تضم المجموعة 84 قصة موزعة على أربعة أبواب وهي: مدوَّنةُ الحرب، ومدوَّنةُ الحصار ومدوَّنةُ الحب ومدوَّنةُ التيه.

وفي مقدمة المجموعة القصصية كتب علي السباعي على لسان أرملة جندي عراقي مجهول: دموعُها شاهدٌ حيٌّ وهي توصيني بتدوينِ عذاباتِ الناس الذينَ يمشونَ بجانبِ الحائطِ في بلدِ طيبٍ؛ وهم يحرثون أرضَ خيباتِه بمراراتِ الواقعِ وهباءاتِه.. وكان العراقيون المصلّبونَ في جذوعِ نخلهِ المنقعر يسقونَها بدماءِ جراحاتِهم، كانتْ دموعُهم النازفةُ برقياتٍ من جحيمه.

من هو القاص علي السباعي؟

القاص علي السباعي من الأسماء البارزة والمؤثّرة في القصة القصيرة في الوطن العربي، وكان قد أصدر: إيقاعات الزمن الراقص، وصرخة قبل البكم، وزُليخاتُ يُوسف، واحتراق مملكة الزاماما، وبنات الخائبات، وشهرزاد: قدري، ومَسلّة الأحزان السومرية، وألواحٌ.. من وصايا الجد، والحبّوبيُّ ينظرُ مريديه، ونخلات عاشقات يأكل رءوسهن الطير.

كما حصل على العديد من الجوائز خلال تجربته في كتابة القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً والممتدة منذ عام 1984 حتى يومنا هذا، منها: الجائزة الأولى في مسابقة بيت الشعر العربي للأعوام 1996 و1997 و 1998على التوالي، عن القصص: مدينة حلمت بحكاياتها، إيقاعات الزمن الراقص، عرسُ في مقبرة، والجائزة الثالثة لمسابقة مجلة أور الإبداعية لعام 1999م، العراق، عن قصة: مومياء البهلول، والجائزة الثالثة في مسابقة دبي الثقافية 2003 - 2004 م، عن مجموعته القصصية الموسومة صرخةُ قبل البكم، وجائزة ناجي نعمان، في بيروت عام 2006م، عن مجموعته القصصية: احتراق مملكة الزاماما، والجائزة الأولى في مسابقة أور الإبداعية لعام 2006م، العراق، عن قصة: فرائس بثياب الفرح.