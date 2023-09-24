الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 5316 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية فى البحيرة

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة 

 

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، ومخبزين تصرفا فى 35 شيكارة دقيق بلدى بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لعدم وجود ميزان  بمقر المخبز وقت المرور كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وذلك في مركزى إيتاى البارود وكوم حمادة. 

 

حملة تموينية مكبرة بمركز إدكو

وبحملة مماثلة بمركز ادكو تم ضبط بدال تموينى تصرف في سلع تموينيه بمبلغ 3666 جنيهًا بدون وجه حق وآخر لغلق المحل فى مواعيد العمل الرسمية و4 محلات بقالة تموينية لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمحل.

وبمركز أبوحمص تم ضبط 5316 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد المخازن قبل طرحها بالأسواق، وفى مركز كفر الدوار تم ضبط طن علف مجهول المصدر ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وجرى التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملة تموينة حملة تموينية بالبحيرة ضبط أعلاف فاسدة تموين البحيرة نهال بلبع

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