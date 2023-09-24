الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع معدل تردد السفن بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال أغسطس بنسبة 16%

ميناء
ميناء

شهد ميناء الإسكندرية تزايدًا كبيرًا في أغلب أنواع السفن خلال شهر أغسطس 2023 بالمقارنة بشهر أغسطس 2022، حيث بلغت أعداد السفن 400 سفينة بزيادة قدرها 55 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق، بنسبة زيادة 15.9% تقريبًا.

ارتفاع سفن البضائع في شهر أغسطس

وقد تصدرت سفن البضائع العامة طليعة سفن البضائع التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2022، والتي حققت نسبة زيادة بلغت 33% بفارق 32 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

وصول 35 سفينة حاويات إضافية خلال أغسطس

وفي السياق ذاته، فقد شهدت سفن الحاويات تزايدًا أيضًا بفارق 35 سفينة إضافية خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 32%، هذا وقد ارتفعت نسبة تردد العبارات بواقع 14.2% خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق.

كما شهدت سفن الصب السائل بدورها زيادة كبيرة خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2022 بواقع 2 سفينة إضافية محملة بالسلع الاستراتيجية السائلة الهامة مثل المواد البترولية، محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 5%، تأتي هذه الزيادات في حركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء، وكذا اتباع العاملين بالهيئة السبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها، ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

كانت شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث تصدرت بضائع الصب الجاف طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بواقع 36.6%، إذ تم تداول 2.5 مليون طن تقريبًا خلال الشهر المشار إليه، وعلى رأسهم الأقماح بواقع 824 ألف طن تقريبًا. 

كما شهدت أيضًا حركة الحاويات ارتفاعًا في حجم التداول خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنةً بشهر أغسطس من عام 2021 بواقع 3.7%، حيث تم تداول أكثر من 111 ألف حاوية مكافئة تضم 2.2 مليون طن بضائع محواه تقريبًا. 

هذا وقد بلغت نسبة الزيادة الإجمالية في كميات البضائع المتداولة خلال شهر أغسطس 2022 عن شهر أغسطس من العام السابق 9.4%، بواقع 5.5 مليون طن بضائع متداولة من مختلف الأنواع من بينها 23% صادرات. 

وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بأغسطس من العام السابق، حيث تصدرت سفن الصب الجاف أكثر أنواع السفن ارتفاعًا بواقع 46.8% بإجمالي 69 سفينة، تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الحاويات بنسبة 26.2% بواقع 106 سفن. 

وقد سجلت السفينة THE MOTHERSHIP أقصى حمولة كلية للسفن الواردة خلال ذات الشهر بحمولة كلية تتجاوز 170 ألف طن تقريبًا. 

وبشكل عام، فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 8.5% خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بشهر أغسطس من العام السابق بواقع 345 سفينة. 

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات السيد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء، وكذا اتباع العاملين بالهيئة السبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

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