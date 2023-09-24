شريف سلامة يسابق الزمن للانتهاء من "العودة" للتفرغ لـ"أسد أسود"

يواصل النجم شريف سلامة تصوير أحداث مسلسله الدرامي الجديد "العودة"، والمقرر عرضه خلال موسم الشتاء عبر شاشة قنوات الشركة المتحدة.

ويستعد شريف سلامة للسفر إلى الغردقة نهاية الأسبوع الجاري لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، حيث قطع شوطًا كبيرًا في التصوير خلال الفترة الماضية، ويسعى شريف سلامة للانتهاء من تصوير العمل في أقرب وقت ممكن، للتفرغ لتصوير فيلم "أسد أسود"، والذي تعاقد على المشاركة في بطولته أمام النجم محمد رمضان.

قصة مسلسل العودة

مسلسل العودة مكون من 30 حلقة، ويناقش قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

أبطال مسلسل العودة

المسلسل من إنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على الإنتاج مصطفى العوضي، بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

من جهة أخرى، يعقد شريف سلامة جلسة عمل مع الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "أسد أسود"، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي يلعبها بالفيلم.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم أسد أسود للنجم محمد رمضان الأسبوع المقبل بمشاهده فقط، لحين إتمام تعاقدات باقي النجوم المشاركين في بطولة الفيلم.

وفيلم "أسد أسود" من بطولة محمد رمضان وشريف سلامة، وما زالت هناك مفاضلة بين أكثر من نجمة للعب دور البطولة النسائية بالفيلم، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب ويسعى للمشاركة به في عدة مهرجانات دولية قبل طرحه في دور العرض السينمائية، ليكون أول عمل للنجم محمد رمضان يتم تسويقه للمشاركة في المهرجانات العالمية.