الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم 24 سبتمبر

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد، وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينًا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

في بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.64 جنيه للشراء و32.92 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.74 جنيه للشراء، و33.03 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.80 جنيه للشراء، 32.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 فى البنوك المصرية

txt

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 فى مصر

الجنيه الإسترليني يسجل تراجعًا

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ما بين 4- 16 قرشًا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

في بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.61 جنيه للشراء و37.94 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.73 جنيه للشراء، و38.06 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.79 جنيه للشراء، 37.92 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.91 جنيه للشراء و99.87 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

استقرار أسعار صرف الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية أسعار الدولار الدولار

مواد متعلقة

التعاملات المسائية.. سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟