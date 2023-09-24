الحكمدار إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": ردد العدو أن خط برليف يحتاج لقنبلة نووية وحطمنا هذه النظرية

أكد الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر أن الساتر الترابي لخط برليف كان خلفه نقاط حصينة.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت: “الساتر الترابي كان خلفه نقاط حصينة صعب اقتحامها، وبدأنا في الاقتحام حسب التدريبات، وكان كثيراً ما يردد في وسائل الاعلام أن خط برليف يحتاج لقنبلة نووية لاقتحامه، وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يقول أنه لو اتحدي سلاح المهندسين للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية لفشلوا في اقتحام مانع برليف وكانت حرب نفسية للمقاتل المصري، وكان الجنود في صراع مع هذا الساتر".

وتابع: "سلاح المهندسين اكثر من جزء اولهم مضخات المياه يليه الكباري، ووحدات لإزالة الالغام، وكنت في جزء مضخات المياه، وكانت القوات التي عبرت لم تستولي بعد علي النقاط الحصينة، ولم يتم الاستيلاء علي باقي النقاط، فكان يتم القاء صواريخ أثناء عملنا في الساتر الترابي، وكان لدي الجميع إصرار علي العبور "النصر أو الشهادة"، وعملنا فتحة في الساتر الترابي"شارع" بعرض 20 متر، في ساعتين، وبعدها يصعد بلدوز ليذيب الخليط في المياه، وتم بعدها تم تأمين المعابر وإخلاء الجرحي واستلام الأسري من العدو, وكنت أتحرك بالانش من مكان لأخر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.