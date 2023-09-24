بمجسمات كارتونية.. "إسراء" تدمج بين أميرات ديزنى وعرائس المولد

تعتبر عرائس المولد والحصان أشهر مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا يخلو بيت مصري دون وجود عروسة وحصان يظهران في كل عام خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبمرور الزمن تطورت صناعات العرائس والحصان بعد أن كانت تصنع من السكر والحلوى تغير الحال وأصبح يتم تصنيعها بمختلف الأشكال والخامات، وصولا لتصنيعها بفن المجسمات مثلما صنعت إسراء أنور مصممة الديكورات.

عروسة المولد بفن المجسمات

إسراء أنور، خريجة كلية تربية فنية مصممة ديكورات أطفال ومجسمات، تهوى الرسم منذ الصغر من خلال تقليد الرسوم الكرتونية علي الورق بدأت في موهبتها من خلال الرسم علي الفخار والزجاج والحوائط بخامات متعددة، منها الألوان الزيتية والجواش والباستل والقماش بانواعة المختلفة، وحديثا مع ظهور خامة الفوم استقرت على استخدامها في تصميمها لسهولة استخدامها وألوانها الجذابة.

تحرص إسراء في كل مناسبة أن تخلق لها طابع خاص يليق بها، وعلى سبيل المثال في عيد الأضحى المبارك تقوم بتصنيع الكعبة والخروف بالمجسمات وفي شهر رمضان الكريم تقوم بعمل الفوانيس أيضا بفن المجسمات، ومؤخرا احتفالا باقتراب المولد النبوي الشريف صممت عروسة المولد على طريقتها الخاصة.

الاحتفال بالمولد النبوي

ومع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي يفصلنا عنه أيام قليلة حيث يهل علينا يوم الأربعاء 27 سبتمبر، حيث قررت إسراء أن تخرج عن المألوف في صنع عرائس المولد وذلك من خلال دمع أشكال أميرات ديزني مع عرائس المولد المصرية مستعينة بفن المجسمات.

تقول إسراء في حديثها لـ"الدستور" إن لديها شغف بالرسم وتقليد الرسوم الكارتونية بالورق منذ طفولتها، وطورت تلك الموهبة بالرسم على الفخار والزجاج والحوائط باستخدام أدوات مختلفة من ضمنها الألوان الزيتية والجواش والباستيل والقماش وغيرها من الأدوات.

تابعت إنها تميزت بفن المجسمات الكبيرة وكان أول مجسم لها في عيد الأم وسانتاكلوز وبسنت ودياسطي وغيرهم من الشخصيات في مختلف المناسبات والاحتفالات، وبمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف قررت تصميم عروسة مولد كبيرة الحجم لتكون ديكور مميز في إحدى الأماكن.

فن المجسمات

أضافت إسراء أنها عملت على تصميم عروسة المولد بمزيج من أميرات ديزني وشكل عروسة المولد المعروفة، استخدمت فيها أقمشة متنوعة وإكسسوارت مختلفة بجانب الخشب والألوان المائية، بجانب عمل تجسيم داخلي للعروسة بحشوة من الفيبر ليكون المجسم كبير الحجم، كما أنها قامت بعمل حصان المولد كنوع من أنواع الهدايا أيضا في احتفالات المولد النبوي.

استغرق عمل مجسم عروسة المولد قرابة أسبوع بداية من الرسم على الورق وصولا للتصميم بالقماش والفوم والاكسسوارات، حيث كان طول العروسة 180سم وعرضها 100 سم.

واختتمت حديثها بأنها كانت حريصة على تنفيذ تصميم يمكن استخدامه كديكور في أي مكان بهدف إدخال البهجة والسرور سواء للكبار أو الأطفال.

مجسمات كارتونية لإسراء أنور

مجسمات كارتونية لإسراء أنور

مجسمات كارتونية لإسراء أنور

مجسمات كارتونية لإسراء أنور

مجسمات كارتونية لإسراء أنور

مجسمات كارتونية لإسراء أنور