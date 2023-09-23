برلماني: يوجد إرادة حقيقية لمعالجة ملف البناء العشوائي

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مجلس المحافظين بوضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "أتمنى الانتهاء من ملف تقنين أراضي وضع اليد".

وأضاف أنه تم التعدي على حوالي 40 ألف فدان خلال 7 سنوات، موضحا أنه كان من الضروري تدخل الدولة لمواجهة ملف البناء العشوائي.

وأكد ضرورة تواجد رقم قومي لكل عقار، متابعاً: "نتمنى أن تكون تعديلات قانون التصالح بداية جديدة لواقع خال من التجاوزات".

وأوضح أن ضبط المنظومة العقارية في مصر يرتبط بإصدار حزمة من القوانين ويوجد إرادة حقيقية لمعالجة الملف.