السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سانت جورج الإثيوبى

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو لعرض بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

واجتمع كولر باللاعبين في حضور خالد بيبو مدير الكرة والجهاز الفني، للحديث عن مواجهة سانت جورج الإثيوبي، وأهمية انطلاقة الفريق في دوري الأبطال باعتبار الأهلي حامل اللقب.

واستهل اللاعبون فقرات المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بأربعة فرق وظهر خلالها حماس وتركيز بين الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء غدٍ باستاد القاهرة.

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الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام سانت جورج

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسانت جورج الإثيوبي، مساء اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

وحضر ممثلًا عن النادي كل من ماهر عبدالعزيز ووائل محمد إداريي الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

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