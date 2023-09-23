دبلوماسى سابق: إخفاق الأمم المتحدة فى الملف الفلسطينى أذاق العرب مرارة الظلم

قال السفير محمد بدرالدين زايد، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إنه لا يمكن القول إن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق الهدف من إنشائها، ولا يمكن القول إنها فشلت أيضًا بشكل كامل.

أهداف إنشاء الأمم المتحدة

وأكد محمد بدرالدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إشكالية الأمم المتحدة قائمة منذ نشأتها في حقيقة الأمر، حيث الهدف منها محاولة إنشاء حوكمة دولية للسيطرة على مرحلة الفوضى الدولية التي صاحبت نشأة المجتمع الدولي وقيام الدول عبر التاريخ.

وأضاف في حديثه، أنه بعد إنشاء الأمم المتحدة بسنوات قليلة تم ظهور القطبية الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أدت إلى شلل المنظومة الدولية، وهذا الشلل لم يكن يعني أن الأمم المتحدة لم تقم بدور خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

الحرب الباردة

وتابع: "حدثت صراعات عديدة في العالم، وكانت الحرب الباردة بين القوتين سببًا في إخفاق وتعطل مهام الأمم المتحدة، حيث أخفقت في الملف الفلسطيني، وهو الأمر الذي أذاق العرب مرارة الظلم".