إيفرتون يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي ويسقط برينتفورد بثلاثية

حقق فريق إيفرتون أول انتصاراته في الموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب فريق برينتفورد في مباراة الجولة السادسة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستحوذ لاعبو برينتفورد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى أقل من المتوسط ومتبادلًا بين الفريقين.

وافتتح عبدولاي ديكوريه التسجيل لإيفرتون في الدقيقة السادسة من عمر الشوط.

وعادل ماتياس ينسن النتيجة لفريق برينتفورد في الدقيقة 28 بصناعة من زميله جانليت.

وسدد لاعبو برينتفورد "أصحاب الأرض" كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، فيما سدد لاعبو إيفرتون كرتين على المرمى من 9 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ برينتفورد على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق إيفرتون.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر استحواذ لاعبي برينتفورد على مجريات اللعب فيما تضاعف الأداء الهجومي لفريق إيفرتون وأظهر لاعبوه رغبة قوية في تحقيق الفوز.

وسجل جيمس تاروسكي هدف إيفرتون الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة، ثم أضاف زميله دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وسدد لاعبو برينتفورد كرتين فقط على المرمى من أصل 12 محاولة طوال المباراة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل 6 تسديدات من 18 محاولة لفريق إيفرتون وخرجت 12 كرة من الملعب.

واستحوذ لاعبو برينتفورد على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق إيفرتون.

وبانتصاره الأول، رفع إيفرتون رصيده لـ4 نقاط في المركز الـ15 في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق برينتفورد عند 6 نقاط في المركز الـ12.