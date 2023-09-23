السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إعلان أسماء الفائزين بـ"جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية"

جائزة محمد حسنين
جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

أعلنت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، أسماء الفائزين بـ"جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي.

أسماء الفائزين

فاز الزميل أحمد رجب، لتجربته الرائدة في تحليل جريمة مقتل الأنبا إبيفانيوس وتقديمها في قالب صحفي مبدع.

كما فاز الزميل عبدالله أبو ضيف، لتميزه في التغطية لملفات قومية وعربية ذات قيمة تخص البيئة والصحة العامة.
وبدأت احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورتها السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

أبرز الحضور

حضر الاحتفالية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام وبعض الرموز السياسية والثقافية والدبلوماسية السابقين، كما حضر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

أيضا حضرت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي.

وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

يتضمن برنامج الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأستاذ «محمد حسنين هيكل»، كلمة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة السيدة "هدايت هيكل“، كما يتم عرض الفيلم التسجيلي للمئوية.

ويلقي كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية "جون ويثرو".

كما يتم عقد حلقة نقاشية بعنوان: « النظام العالمي الجديد» المتحدثين: السيد جون ويثرو رئيس مجلس إدارة جريدة تايمز و الصنداي تايمز البريطانية، السيد مايكل بينيون، كاتب ومراسل لصحيفة تايمز، يدير الجلسة الاعلامي شريف عامر.

فيما يختتم الحفل بتقديم الجوائز من السيدة «هدايت هيكل»، يعقبها كلمات الحاصلين على الجوائز.

هدايت هيكل مؤسسة محمد حسنين هيكل ملفات قومية الذكرى المئوية المستشار عدلي منصور

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