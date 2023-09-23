السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء احتفالية الذكرى المئوية لميلاد "هيكل" بحضور المستشار عدلى منصور

احتفالية الذكرى المئوية
احتفالية الذكرى المئوية لميلاد "هيكل"

بدأت منذ قليل، احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

حضر الاحتفالية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام وبعض الرموز السياسية والثقافية والدبلوماسية السابقين، كما حضر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

أيضًا حضرت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

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والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي.

وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانًا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

يتضمن برنامج الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأستاذ «محمد حسنين هيكل»، كلمة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة السيدة "هدايت هيكل"، كما يتم عرض الفيلم التسجيلي للمئوية.

ويلقي  كلًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية "جون ويثرو".

كما يتم عقد حلقة نقاشية بعنوان: « النظام العالمي الجديد» المتحدثين: السيد جون ويثرو رئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية، السيد مايكل بينيون، كاتب ومراسل لصحيفة تايمز، يدير الجلسة الإعلامي شريف عامر.

فيما يختتم الحفل بتقديم الجوائز من السيدة «هدايت هيكل»، يعقبها كلمات الحاصلين على الجوائز.

احتفالية الذكرى المئوية لميلاد "هيكل" 
احتفالية الذكرى المئوية لميلاد "هيكل" 

 

احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل الذكرى المئوية ميلاد هيكل المستشار عدلي منصور جائزة محمد حسنين هيكل

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