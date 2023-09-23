السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من الغربية: "الرئيس السيسى غير وجه الريف المصرى.. ودعمه واجب"

الطباخ
الطباخ

قال بهاء الطباخ، مواطن من  قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، إن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من أعمال وتطوير للبنية التحتية، لم يحدث منذ زمن بعيد، وأن ما قام به الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم سيسطره التاريخ، فقد نجح في تغيير وجه المدن كما نجح في تغيير القري تغييرًا جذريًا، لذلك دعمه في المرحلة المقبلة واجب وطني.

مضيفًا أن المجهودات التي تمت داخل مركز زفتي، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لا يمكن وصفها إلا بالمعجزات، فقد تم إنشاء وتجديد كافة أنواع الخدمات داخل القرية، حيث تم إنشاء مستشفي وملاعب رياضية داخل مركز الشباب، كما تم إنشاء مدارس ووحدة تضامن اجتماعي وتحديث وتجديد وتطوير للوحدة البيطرية وتزويد سعة السنترال وتطويره، مشيرًا أن العمل في اقري لم يقل عن الإنجازات التي تمت في المدن الجديدة والكبرى. 

وأكد أن سياسة الرئئيس أحدثت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى التسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي، والطاقة وقطاع الإسكان.

وطالب الطباخ، بمزيد من الإجراءات والخطوات الحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة، مثمنًا دور الرئيس في الحرص علي متابعة ما يحدث من خطوات إصلاحية لحظة بلحظة.

وأضاف أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة، تحتوي على عدة تيسيرات وإغراءات للمستثمرين المصريين والأجانب، موضحًا أن هذه القرارات طوق نجاة جديد من الرئيس السيسي لتشجيع الاستثمار في مصر، وأن البيئة الاستثمارية عقب هذه القرارات أصبحت أفضل ووضعت أرضًا خصبة للاستثمار بمميزات يبحث عنها المستثمر مع حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الطباخ تصريحاته بالفيديو لـ"الدستور"، أن الشعب المصر لمس ما قام به الرئيس الذي واجه الإرهاب بكل قوة وقاوم بكل قوة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية ولم تشعر مصر وتتأثر كما تأثرت دول أقوى اقتصاديًا، لذلك أعلن الطباخ عن أنه وكل من يعرفهم من قريته ومجال عمله في الاتصالات وكل أطياف الشعب المصري يطالبون الرئيس باستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية نجح في تغيير وجه المدن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي الرئيس السيسي خفض تكلفة تأسيس الشركات تحقيق طفرة حقيقية الشعب المصر لمس ما قام به الرئيس مواطن من الغربية السيسي غير وجه الريف المصري ودعمه واجب علي الجميع

مواد متعلقة

9 محاضر ضد المخابز فى حملات تموينية بالغربية

تركيب مطبات شوكية بشوارع زفتى لمنع المخالفين والحد من السرعات

رفع 145 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة من شوارع السنطة بالغربية

توقيع اتفاقية بين "آداب طنطا" ومؤسسة "نينغشيا" لتدريس اللغتين العربية والصينية

عمدة قرية نهطاى يشكر الرئيس السيسى على مشروعات التنمية فى مصر (فيديو)

ضبط كمية كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستخدام بإحدى قرى الغربية

14 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز بكفر الزيات

أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسي الأقدر على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

شيرين تقدم بلاغًا للنائب العام ضد "أدمن" صفحتها على "تويتر" (مستندات)

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى بدورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة