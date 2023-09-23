مواطن من الغربية: "الرئيس السيسى غير وجه الريف المصرى.. ودعمه واجب"

قال بهاء الطباخ، مواطن من قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، إن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من أعمال وتطوير للبنية التحتية، لم يحدث منذ زمن بعيد، وأن ما قام به الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم سيسطره التاريخ، فقد نجح في تغيير وجه المدن كما نجح في تغيير القري تغييرًا جذريًا، لذلك دعمه في المرحلة المقبلة واجب وطني.

مضيفًا أن المجهودات التي تمت داخل مركز زفتي، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لا يمكن وصفها إلا بالمعجزات، فقد تم إنشاء وتجديد كافة أنواع الخدمات داخل القرية، حيث تم إنشاء مستشفي وملاعب رياضية داخل مركز الشباب، كما تم إنشاء مدارس ووحدة تضامن اجتماعي وتحديث وتجديد وتطوير للوحدة البيطرية وتزويد سعة السنترال وتطويره، مشيرًا أن العمل في اقري لم يقل عن الإنجازات التي تمت في المدن الجديدة والكبرى.

وأكد أن سياسة الرئئيس أحدثت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى التسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي، والطاقة وقطاع الإسكان.

وطالب الطباخ، بمزيد من الإجراءات والخطوات الحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة، مثمنًا دور الرئيس في الحرص علي متابعة ما يحدث من خطوات إصلاحية لحظة بلحظة.

وأضاف أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة، تحتوي على عدة تيسيرات وإغراءات للمستثمرين المصريين والأجانب، موضحًا أن هذه القرارات طوق نجاة جديد من الرئيس السيسي لتشجيع الاستثمار في مصر، وأن البيئة الاستثمارية عقب هذه القرارات أصبحت أفضل ووضعت أرضًا خصبة للاستثمار بمميزات يبحث عنها المستثمر مع حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الطباخ تصريحاته بالفيديو لـ"الدستور"، أن الشعب المصر لمس ما قام به الرئيس الذي واجه الإرهاب بكل قوة وقاوم بكل قوة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية ولم تشعر مصر وتتأثر كما تأثرت دول أقوى اقتصاديًا، لذلك أعلن الطباخ عن أنه وكل من يعرفهم من قريته ومجال عمله في الاتصالات وكل أطياف الشعب المصري يطالبون الرئيس باستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.