بعد تصدر أنغام الترند.. ليست المرة الأولى.. مواقف مثيرة لـ"صوت مصر"

الفنانة أنغام هي واحدة من أشهر النجمات في الوطن العربي، ولها مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والإنجازات، لكنها كذلك مثار جدل وانتقاد في كثير من الأحيان، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها الملايين من المعجبين والمتابعين.

"أهلي وعيلتي واكلين حقي".. في الآونة الأخيرة، تصدرت أنغام الترند على تويتر وفيسبوك بعد تصريحات شقيقها الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، الذي كشف عن بعض الأسرار العائلية والخلافات التي تحدث داخل منزلهم، واتهم أشقاءه وأخواته بالظلم والإهمال، مما أثار استياء ودهشة الجمهور.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أنغام للانتقاد أو السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبق أن تورطت في عدة مواقف وأزمات جعلت اسمها يحتل المراتب الأولى في قائمة الأكثر تداولًا، سواء بسبب قراراتها الشخصية أو اختياراتها الفنية أو تصرفاتها المثيرة للجدل.

في السطور التالية نستعرض بعضًا من أبرز هذه المواقف والأزمات التي شغلت بال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي منها الآتي.

زواجها من أحمد إبراهيم:

في عام 2019، أثارت أنغام ضجة كبيرة عندما أعلنت عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان يعمل معها منذ سنوات.

الزواج أثار انتقادات حادة لأنغام واتهامات بالخيانة والتدخل في حياتة الزوجية، وأدى إلى خلاف بينها وبين شقيقها خالد علي سليمان، الذي اعتبر أنها تصرفت بطريقة غير أخلاقية وغير محترمة.

إساءتها للشعب السوري:

في عام 2020، انتشر فيديو قديم لأنغام وذلك خلال تسليم جائزة "جوي أورد" كل من قندلفت وسامر المصري جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى لأنغام، حيث قالت الفنانة أنغام إنها "تمنت لو تسلمتها من رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ"، مما اعتبر إساءة بحق كل من ديمة وسامر المصري.

" أنغام صوت مصر"

في الفترة الأخيرة تصدرت النجمة أنغام مواقع البحث الاجتماعي، بعدما أطلق عدد من متابعيها هاشتاج "أنغام صوت مصر" الأمر الذي أشعل الخلاف بينها وبين الفنانة شيرين، حيث تبادل الثنائي التصريحات التي تتضمن الكثير من المعاني بأن كل منهن أفضل من الأخرى.