"شريكة العمر".. سماح عبد العاطى: المرأة لعبت دورًا كبيرًا فى حياة "هيكل"

قالت الكاتبة سماح عبد العاطي، إن المرأة لعبت دورًا كبيرًا في حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، معقبة: "هيكل كان مستقيم السيرة، والمرأة لعبت دورًا كبيرًا في حياته وكان دائماً منصفا لها".

الأستاذ كان مستقيم السيرة



وأكدت الكاتبة سماح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هيكل تعرف على زوجته هداية تيمور بعدما تجاوز عمر الـ٣٠، وكانت زوجته من أسرة ثرية مشهورة بالتجارة في محصول المانجو، وكانت أصغر منه في العمر بعدد من السنوات، وتعرف عليها في منزل أحد الأصدقاء بسبب ولعها بالمشاركة في الأعمال التطوعية.

وأضاف في حديثه، أنه كان في هذا التوقيت يتولى رئاسة تحرير مجلة أخر ساعة، معبرة: "ذهبت زوجته مع صديقتها لمكتب الأستاذ هيكل حتى يكتب في المجلة عن العمل التطوعي الخاص بهما، ومنذ هذا الوقت قرر هيكل التقدم لخطبتها".

دور الزوجة في حياة الأستاذ



وتابعت: "السيدة هداية تيمور كان دائماً الأستاذ هيكل يتحدث عنها بكل لطف في لقائته الصحفية والتلفزيونية ويقول عنها شريكة الحياة، وظهورها في التليفزيون نادر بالرغم من أنها لعبت دورا كبيرا في حياة هذا الكاتب الصحفي العظيم".