السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شريكة العمر".. سماح عبد العاطى: المرأة لعبت دورًا كبيرًا فى حياة "هيكل"

الكاتبة سماح عبد
الكاتبة سماح عبد العاطي

قالت الكاتبة سماح عبد العاطي، إن المرأة لعبت دورًا كبيرًا في حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، معقبة: "هيكل كان مستقيم السيرة، والمرأة لعبت دورًا كبيرًا في حياته وكان دائماً منصفا لها".

الأستاذ كان مستقيم السيرة 


وأكدت الكاتبة سماح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هيكل تعرف على زوجته هداية تيمور بعدما تجاوز عمر الـ٣٠، وكانت زوجته من أسرة ثرية مشهورة بالتجارة في محصول المانجو، وكانت أصغر منه في العمر بعدد من السنوات، وتعرف عليها في منزل أحد الأصدقاء بسبب ولعها بالمشاركة في الأعمال التطوعية.

 

وأضاف في حديثه، أنه كان في هذا التوقيت يتولى رئاسة تحرير مجلة أخر ساعة، معبرة: "ذهبت زوجته مع صديقتها لمكتب الأستاذ هيكل حتى يكتب في المجلة عن العمل التطوعي الخاص بهما، ومنذ هذا الوقت قرر هيكل التقدم لخطبتها".

دور الزوجة في حياة الأستاذ 


وتابعت: "السيدة هداية تيمور كان دائماً الأستاذ هيكل يتحدث عنها بكل لطف في لقائته الصحفية والتلفزيونية ويقول عنها شريكة الحياة، وظهورها في التليفزيون نادر بالرغم من أنها لعبت دورا كبيرا في حياة هذا الكاتب الصحفي العظيم".

 

سماح عبد العاطي الأستاذ هيكل زوجة هيكل السفيرة عزيزة دي ام سي

الأكثر قراءة

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

شيرين تقدم بلاغًا للنائب العام ضد "أدمن" صفحتها على "تويتر" (مستندات)

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

بقصد التعاطى.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بحوزته حشيش فى دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة