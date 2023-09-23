السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف لغز العثور على جثة عجوز داخل شقته بشبرا الخيمة

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم

 

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الأمن، ملابسات العثور على جثة مواطن داخل شقته بشارع عبدالمنعم رياض بنطاق منطقة أول شبرا الخيمة.

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وكشفت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، أن المتوفي يبلغ من العمر 60 عاما، موظف بالمعاش، وتبين من المعاينات تواجد جثته على السرير في منزله.

وتبين من تحريات فريق البحث أنه لا توجد شبهة جنائية في حالة الوفاة، وأن يرتدى كل ملابسه، وعدم وجود أي إصابات في جسده، وأو كسر في منافذ أو باب الشقة، وأن المتوفي يعاني من مرض بالقلب.

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واستدعت أجهزة الأمن سيارة إسعاف وقامت بنقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى ناصر العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 وقام رجال الأمن بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وعقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية وانتهاء أعمال الطب الشرعي صرحت بدفن جثة المتوفي.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ومأمور قسم أول شبرا الخيمة، بانبعاث روائح كريهة من داخل إحدى الشقق في  شارع عبد المنعم رياض بنطاق دائرة القسم.

أجهزة البحث اللواء نبيل سليم العثور على جثة مواطن منطقة أول شبرا الخيمة اللواء محمد السيد مباحث القليوبية النيابة العامة

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