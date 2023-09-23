تشكيل نانت.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام لوريان بالدوري

أعلن بيير أريستوي المدير الفني لنانت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لوريان مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ويقود هجوم الفريق مصطفى محمد نجمنا المصري هجوم نانت في لقاء اليوم ويجاوره موسيس سيمون وأبلين.

تشكيل نانت.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام نانت بالدوري

حراسة المرمى: ديشامب

خط الدفاع: دوفرين، كومارت، كاستليتو، مرلين

خط الوسط: شيرفيلا، أوجستو، موليت

خط الهجوم: موسيس، مصطفى محمد، أبلين

📑 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Lorient. pic.twitter.com/ZU7cjFvf41 — FC Nantes (@FCNantes) September 23, 2023

وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس.

وحصد مصطفى الجائزة بعد جمعه أكبر عدد من الأصوات عبر الموقع الإلكتروني للنادي، بنسبة تصويت بلغت 82.04%، مقابل 9.75 لـ بيدرو شيريفيلا، و3.75 لـ دوجلاس أوجوستو، و1.57% لـ بيير جابرييل.

وفاز مصطفى بالجائزة بعد تألقه مع الفريق، وتسجيله 3 أهداف في بطولة الدوري خلال شهر أغسطس.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.