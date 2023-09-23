السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 33 مليونًا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين

100 يوم صحة
100 يوم صحة

كشف الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي بقصر العيني، عن جهود مبادرة 100 يوم صحة في أنحاء الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مبادرة 100 يوم صحة تأتي ضمن جهود كبيرة للدولة في مجال الصحة والموجهة للقضاء على المشاكل الصحية في مصر، موضحا أن المبادرة قدمت أكثر من 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 89 يوما.

وأشار إلى أن هذه الحملات بدأت بالقضاء على فيروس سي وأخذت مصر إشادة عالمية أنها خالية تماما من الفيروس بتقرير منظمة الصحة العالمية، والأجدر من ذلك أن العالم صرح بأنه تجب الاستفادة من الخبرة المصرية في التعامل مع فيروس سي.

100 يوم صحة اكسترا نيوز محمد حسن المنيسي

مواد متعلقة

"الشاهد".. محمد السيد عيد يروى تفاصيل انضمامه لأول فرقة توجيه معنوى بالجيش

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": كتيبة كاملة ثأرت لـ عبدالمنعم رياض خلال حرب الاستنزاف

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": العدو الإسرائيلى كان يضرب المدنيين فى حرب الاستنزاف

محمد السيد لـ"الشاهد": التحقت بالجيش مع بداية حرب الاستنزاف

"كابيتانو مصر".. إكرامي يرحب بمحمد عبدالمنعم والأخير يفوز في تحدي "سحب الكرة"

محمد عبد المنعم لـ مواهب "كابيتانو مصر": خلي عندك هدف إنك تشرف مصر

"كابيتانو مصر".. قصة ملهمة لأحد مواهب الموسم الثاني

"كابيتانو مصر".. مواجهة بين فريقي الكاس وعبد الستار صبري

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

شيرين تقدم بلاغًا للنائب العام ضد "أدمن" صفحتها على "تويتر" (مستندات)

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

بعد طرحه ومواصفاته.. تعرف على سعر أيفون 15 برو max في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة