"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

أثار الموسيقار خالد محمد علي سليمان شقيق المطربة أنغام جدلًا كبيرًا أمس عقب نشره منشورًا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يهاجم من خلاله شقيقته المطربة أنغام وعائلته.

ورغم الضجة التي أحدثها المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن النجمة أنغام وأسرتها فضلوا الصمت وعدم الرد على ما يحدث.

القصة الكاملة لأزمة شقيق أنغام

علم "الدستور"، أن بعض الموسيقيين تدخلوا للصلح بين جميع الأطراف وهو ما دفع الموزع الموسيقي خالد محمد علي سليمان نجل الموسيقار محمد علي سليمان وشقيق الفنانة أنغام، إلى توجيه رسالة جديدة تخص شقيقته وعلاقتها بخلافه مع عائلته برأ من خلالها النجمة أنغام، مؤكدًا أن علاقته بها على ما يرام وأنها ليست طرفًا فيما يحدث.



وكتب شقيق أنغام، عبر حسابه على "فيسبوك": "الموضوع تخليص حق بيني وبين أبويا، أنغام أختي ملهاش علاقة بالحرب دي".

وكان الموسيقار خالد محمد علي سليمان شقيق المطربة أنغام قد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال فيه: "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟".

واستكمل: "أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف بس فيه قسوة للآخر.. تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطىء.. ده أنتوا عالم كفرة".

واختتم منشوره قائلًا: "لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت.. هسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب".

يُذكر أن غنوة هي أخت غير شقيقة لـ الفنانة أنغام، والتي توفيت في عام 2018 عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر تعرضها لحادث في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

يذكر أن الموسيقار خالد محمد علي سليمان كان قد تعاون مع أنغام في أغنية "حتة ناقصة" من ألبوم "أحلام بريئة".

وكانت أنغام قد أحيت حفلًا أسطوريًا مؤخرًا بمهرجان العلمين بدورته الأولى وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا ضمن حفلات المهرجان.