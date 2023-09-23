حبس تاجر "الاستروكس" في الأميرية

قررت نيابة الأميرية اليوم السبت حبس متهم بحيازة كمية من مخدر الأستروكس أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى،

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.



وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو ونص داخل حقيبه خاصة بغرض ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة الأميرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وتم ضبط المتهم وبحوزته حقيبه عثر بداخلها على كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو ونص من مخدر الأستروكس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.