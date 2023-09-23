هيكل.. الأستاذ الذي منحه «تريند» كارنيه الصحافة

يعتقد البعض أن محمد حسنين هيكل، بدأ حياته الصحفية أستاذا وكاتبا يمتلك كل أدوات الكتابة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فقد بدأ هيكل صحفيا مغمورا لا يعرفه أحد، خرج إلى الشارع بحثا عن العاهرات لكي يجري معهن حوارا صحفيا، فقادته الصدف وخدمته العلاقات إلى أن أصبح هيكل الذي نعرفه.

التريند في عصر هيكل

عرفت الصحافة المصرية في فترة صعود الأستاذ محمد حسنين هيكل، التريند بمفهوم العصر، وتزامن عمله في المهنة مع قرار الحكومة والسفارة الإنجليزية بالقاهرة، بإلغاء بيوت البغاء، بعد أن انتشرت الأمراض بشكل مبالغ فيه بين المصريين والجنود الإنجليز، ما دفع الجيش الإنجليزي إلى مطالبة الجنود بعدم الذهاب إلى «المواخير» أو بيوت البغاء.

وبعد تطبيق القرار -الذي مر بعدة مراحل حتى وصل إلى صورته النهائية وهي إلغاء بيوت البغاء نهائيا- تفجرت أزمة في المجتمع المصري في فبراير من عام 1949 وهي كيف يتم إلغاء بيوت العاهرات.

هيكل والتريند

ومن هنا ظهر "التريند" وبدأت الصحف تطرح الموضوع للنقاش، الكل يهرول ليجري حوارات مع فئات المجتمع كافة، ولم ينتبه أحد إلى أن هناك طرفا مهما ناقصا وهو «العاهرات» الفئة الوحيدة التي لم تتحدث.

وكلفت «الإجبشيان جازيت»، الصحفي محمد حسنين هيكل بهذه المغامرة.. «الإجبشيان» كانت أول تجربة للأستاذ هيكل الذي عمل كمساعد صحفي، يقتصر دوره على نقل أخبار وبيانات المحافظة إلى الجريدة -مندوب الجريدة بلغة العصر- ويدون أخبار الحوادث، ظل يعمل في هذه الوظيفة لنحو 6 سنوات، ينقل أخبار المحافظة إلى الجريدة ويتابع الحوادث.

في ذات مرة، فوجئ هيكل، بالأستاذ فيليب حنين، رئيس قسم المحليات في الجريدة، يستدعيه إلى مكتبه ليعطيه 100 استمارة، ليطلب منه أن يملأ بيانات 100 عاهرة، يعملن في شوارع القاهرة، وأن يرفق مع كل استمارة، صورة شخصية للعاهرة التي أخذ بياناتها على أن يجلس معهن ويجري تحقيقا صحفيا، وهو أمر يتنافى نهائيا مع طبيعة الأستاذ «الخجول» وهو ما ظهر لاحقا في أسلوبه في التعامل مع العاهرات.

وبعد معاناة لإتمام «المهمة المستحيلة»، نجح الأستاذ في أن يقنع «معلمة قهوة» بتحقيقه الصحفي، فأطلقت زغرودة وطالبت القهوجي بإحضار العاهرات كافة - خمس وراء خمس - وبالفعل نجح الأستاذ في ملء 100 استمارة، والتقاط 100 صورة فوتوغرافية.. فكانت من بينهن سيدة سبت أجداده بعد أن عرض عليها موضوعه الصحفي في بداية مشواره مع التحقيق، بل إنها اتهمته بأنه من «رجال الحكومة».

هيكل أنكر التحقيق.. ثم اعترف لـ عادل حمودة

الغريب في القصة، أن الأستاذ محمد حسنين هيكل، أنكر في بداية عمله رئيسا لتحرير مجلة «آخر ساعة» التحقيق كاملا، وكان ينسبه إلى أحد أصدقائه، إلى أن أوقع به الكاتب الصحفي عادل حمودة، في أثناء تأليف كتابا عنه.

قال «حمودة» -في تصريحات صحفية-: كانت أول مهمة صحفية كُلف بها هيكل، في حي من أحياء البغاء في مصر، حيث كان مسموحا به، إلا أن حكومة الوفد منعته في الحرب العالمية الثانية بطلب من المحتل؛ بسبب أن الجنود حينما كانوا يأتون إلى مصر كانوا يذهبون إلى هذه البيوت.

وواصل حمودة: طُلب من هيكل أن يأتي بآراء العاهرات، وحاول بالفعل وتلقى السخرية من جميع العاهرات إلى أن «صِعب» على صاحبة قهوة، وقررت مساعدته وبالفعل أتت له بالعاهرات إلى أن أكمل موضوعه.

التريند منح هيكل «كارنيه الصحافة»

وانتهى التحقيق بنجاح، ونجح الأستاذ في مهمته الأولى وسلم «فيليب حنين» التحقيق كاملا بصور العاهرات، ليبدأ الأستاذ مشواره في عالم الصحافة بموضوع من «التريند»، فأثبت كفائته وجرى تعيينه رسميا في الجريدة، وسلموه كارنيها بصورته، ووضع أمام خانة المهنة كلمة: «محرر صحفي» لينطلق هيكل إلى الأستاذية ويصبح «الجورنالجي» و«بارون الصحافة» الذي أثرى حياتنا الثقافية والسياسية بكتاباته ومؤلفاته وشهاداته على العصر.