"اقتصادية الشيوخ": زيارتنا للأردن ناجحة وجار تفعيل لجان برلمانية لمزيد من التعاون

أشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعضو الوفد البرلماني الزائر للأردن النائب أحمد سمير، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وخصوصًا البرلمانية، مؤكدًا أن هذه العلاقات تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية بين القاهرة وعمان، والأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ووصف النائب سمير، في تصريحٍ صحفيِّ على هامش زيارة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والوفد البرلماني للأردن، الزيارة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ بالناجحة، وتأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وضرورة العمل على مزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن.

وأضاف أن نتائج مباحثات رئيس المجلس والوفد المرافق، إيجابية ومتميزة وتخللت مزيد من المناقشات بشأن المزيد من التعاون بين البلدين والمجالس النيابية فيهما، موضحًا أن رئيس مجلس الشيوخ عقد عدة لقاءات ناجحة مع قيادات الدولة الأردنية البرلمانية والتنفيذية كان آخرها اجتماعه برئيس مجلس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة.

وأشار إلى أن اللقاءات تناولت كل الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والبرلمانية والاستثمارية بين البلدين لتأكيد قوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، لافتًا إلى أن أجواء اللقاءات كانت إيجابية وممتازة بين الجانيين بحكم العلاقات الأخوية بين البلدين.

ولفت النائب سمير إلى أن هناك إصرارًا مصريًا أردنيًا على ضخ المزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري في البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات المتتالية العالمية وأخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن هناك توافقًا في الرؤى والمواقف بين البلدين فيما يخص كل الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.

ونوه إلى أن المناقشات أكدت ضرورة المزيد من التعاون ووضع الأطر التشريعية التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات وإزالة أي معوقات في هذا الشأن بالبلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل المزيد من اللجان بين برلماني البلدين بغرفتهما النواب والشيوخ في مصر والنواب والأعيان في الأردن.

تفعيل دور أكبر للجنة الأخوة المصرية الأردنية

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو الوفد البرلماني الزائر للأردن ، أنه جاري العمل بين البرلمانين لتفعيل دور أكبر للجنة الأخوة المصرية الأردنية في مجلس النواب والأعيان في الأردن مع لجان مجلسي النواب والشيوخ للمزيد من التقارب والتعاون بين البلدين في شتى المجالات وخصوصا الاقتصادية.

وقال إن الاجتماعات البرلمانية المصرية الأردنية خلال الزيارة ناقشت استراتيجية تفعيل آليات التعاون المصري الأردني العراقي في كافة المجالات والعمل على تقارب تشريعي بين البلدان الثلاث لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي في ظل توجيهات الرئيس السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.

واعتبر أن آلية التعاون المصري الأردني العراقي نموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية وقادرة على تحقيق المزيد من المكتسبات والمصالح المشتركة بين الدول الثلاث، مشيرا في هذا الصدد أيضا إلى التعاون الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين ودوره في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي العربي مع كافة الدول العربية.

واختتمت أمس الجمعة، زيارة رسمية لرئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق بدعوة من رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز والتي استمرت عدة أيام، بلقاء رئيس مجلس الوزراء الأردني حيث أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حكمة القيادتين الرئيس السيسي والعاهل الأردني، وتكريس دبلوماسية البلدين، التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، في خدمة القضايا العربية ونصرتها.

كما أكد رئيس مجلس الشيوخ، على خصوصية العلاقة المصرية الأردنية وتميزها على مختلف المستويات، مشيرًا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وأشاد بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، مؤكدًا المكانة الخاصة للأردن وقيادته لدى مصر، لافتًا إلى العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان الملك عبد الله الثاني، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكدًا على أواصر العلاقة الخاصة بين الملك والرئيس السيسي.