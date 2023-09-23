إطلاق مبادرة "من حقها أن تحميها" لمناهضة الزواج المبكر بأسوان

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات مبادرة "من حقها أن تحميها" لمناهضة الزواج المبكر أقل من 18 سنة بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزاهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.

حضر الفعاليات كلاً من كمال حلمي، رئيس مركز ومدينة دراو، وفاطمة فتحى مقرر اللجنة السكانية، وأيضاً ممثل الأزهر الشريف والإدراة الصحية، وبمتابعة من رانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة.

المستهدفين فى مبادرة "من حقها أن تحميها" بأسوان

وتستهدف المبادرة أهالى قرى مركز دراو لتوعية الإناث بخطورة الزواج المبكر وأضراره الصحية وأثاره السلبية على الفتيات مما يحد من قدرتهن فى الحصول على معلومات حول الصحة الإنجابية ومعرفة وسائل منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسياً، فصلاً عن الحمل المبكر وما يشكله من مخاطر صحية للأم والطفل بسبب عدم نضج الكثير من الفتيات بدنياً.

مبادرة "صحتى سر سعادتي"

وفى ذات السياق، واصلت مبادرة "صحتى سر سعادتي" والهادفة إلى نشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره فعالياتها داخل الوحدات المحلية لقروى أبو سمبل وعنيبة بمركز نصر النوبة بمتابعة من صابر حسين رئيس المدينة.

كان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية، والتى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى إختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

حضر الاجتماع مديرى التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العمل الحكومي والإداري طبقاً لرؤية مصر 2030، واستمراراً لاختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للارتقاء بمنظومة العمل العام في كل المواقع الخدمية.

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