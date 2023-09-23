السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد السيد عيد يروى لـ "الشاهد" دور أهالى السويس والإسماعيلية فى الدفاع عن مدينتهم

الكاتب محمد السيد
الكاتب محمد السيد عيد

كشف الكاتب والسناريست محمد السيد عيد، دور أهالي السويس والإسماعيلية في الدفاع عن أراضيهم من خطة العدو الإسرائيلي في دخول المدينتين الباسلتين.

 

وقال السيد عيد خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز":" أنا خدت جائزة الدولة التشجيعية عن تمثيلية سبعية كتابتها عن مقاومة مدينة السويس للعدو الإسرائيلي الذي كان يريد احتلال السويس والإسماعيلية، ولكن فشل.

 

وأضاف :"السويس عقب 1967 حصل فيها هجر لبعض المواطنين، وكان فيها عدد محدود من المواطنين بالإضافة إلي بعض قوات الشرطة"، موضحاً:" أن الجيش عندما كان يعبر أي منطقة كان يترك بعض القوات لتحمي المنطقة".
 

وتابع:" إسرائيل كانت خطتها أنها داخلة تأخذ الإسماعيلية والسويس"، قائلاً:"أرسلت قوات العدو إلي  الإسماعيلية فرقة واحدة بقيادة شارون، أما السويس فأرسلوا فرقتين كي يسيطروا على الجيش الثاني والثالث".

 

وواصل:" كتيبة الصاعقة في الجيش التاني بالإسماعيلية عملت شئ خرافي، ونجحوا في تدمير 50 دبابة إسرائيلية في الإسماعيلية، والباقي هربوا".

 

واستكمل:"وفي السويس كانت توجد مجموعة اسمها “منظمة سيناء”، ومنها ظهر المواطن إبراهيم سليمان المشهور بـ "الجن"، والذي حصل على سلاح "أر بي جى" وواجه الدبابات في السويس"، مشيراً أن “للجن” قصة غريبة قائلاً:" الجن أول ما عرف أن الدبابات الاسرائيلية قربت على المدينة، راح على مستشفى عشان كان معروف أن المصابين بيتركوا الاسلحة في مخزن المستشفي.. فراح هو وزميله وخد أسلحة"، موضحاً أن الجن كان يعرف عنه أن طلقته بـ دبابة .

الأكثر قراءة

عاجل.. أضر 2930 قرية.. مسؤل مغربى يكشف عن حصيلة الزلزال المدمر

أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

عاجل.. الحقيقة الكاملة وراء اختراق صفحة “أوقاف الدقهلية” ونشر مقاطع إباحية

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023.. «العامة وبتروجت وبتروجاس»

عاجل.. وفاة الرئيس الإيطالى السابق جورجو نابوليتانو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصري: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة