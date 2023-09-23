محمد السيد عيد يروى لـ "الشاهد" دور أهالى السويس والإسماعيلية فى الدفاع عن مدينتهم

كشف الكاتب والسناريست محمد السيد عيد ، دور أهالي السويس والإسماعيلية في الدفاع عن أراضيهم من خطة العدو الإسرائيلي في دخول المدينتين الباسلتين.

وقال السيد عيد خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز":" أنا خدت جائزة الدولة التشجيعية عن تمثيلية سبعية كتابتها عن مقاومة مدينة السويس للعدو الإسرائيلي الذي كان يريد احتلال السويس والإسماعيلية، ولكن فشل.

وأضاف :"السويس عقب 1967 حصل فيها هجر لبعض المواطنين، وكان فيها عدد محدود من المواطنين بالإضافة إلي بعض قوات الشرطة"، موضحاً:" أن الجيش عندما كان يعبر أي منطقة كان يترك بعض القوات لتحمي المنطقة".



وتابع:" إسرائيل كانت خطتها أنها داخلة تأخذ الإسماعيلية والسويس"، قائلاً:"أرسلت قوات العدو إلي الإسماعيلية فرقة واحدة بقيادة شارون، أما السويس فأرسلوا فرقتين كي يسيطروا على الجيش الثاني والثالث".

وواصل:" كتيبة الصاعقة في الجيش التاني بالإسماعيلية عملت شئ خرافي، ونجحوا في تدمير 50 دبابة إسرائيلية في الإسماعيلية، والباقي هربوا".

واستكمل:"وفي السويس كانت توجد مجموعة اسمها “منظمة سيناء”، ومنها ظهر المواطن إبراهيم سليمان المشهور بـ "الجن"، والذي حصل على سلاح "أر بي جى" وواجه الدبابات في السويس"، مشيراً أن “للجن” قصة غريبة قائلاً:" الجن أول ما عرف أن الدبابات الاسرائيلية قربت على المدينة، راح على مستشفى عشان كان معروف أن المصابين بيتركوا الاسلحة في مخزن المستشفي.. فراح هو وزميله وخد أسلحة"، موضحاً أن الجن كان يعرف عنه أن طلقته بـ دبابة .