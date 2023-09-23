السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول ظهور لزوجة محمد حسنين هيكل: "عبدالناصر قطع شهر عسلنا"

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

في أول ظهور للسيدة هدايت تيمور زوجة الأستاذ محمد حسنين هيكل، حكت عن قصة حبهما، وكيف أعجبت به.

 

وقالت “هدايت”، خلال الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، المذاع على قناة "الوثائقية": "أنا زوجته وعاشقة له، اللقاء الأول بينا كان في يناير سنة 1954 في منزل صديق مشترك، الأستاذ محمد عبدالنبي، قابلت هيكل في لقاء اجتماعي، واللقاء الثاني في مكتب مصطفى أمين، لازم اعترف إنه عجبني". 

 

عبدالناصر حضر عقد قراننا وقطع شهر العسل لأمر هام

في العام التالي عقد قران هيكل وهدايت في حضور جمال عبدالناصر، وتحكي هدايت: "كتبنا الكتاب ورحنا أسوان بلد جميل، كان مفروض نقعد شهر عسل، قعدنا أسبوع فقط،  وجاله تليفون من عبدالناصر قال له عايزك ترجع للقاهرة، لأمر هام".

زوجة الأستاذ محمد حسنين هيكل هدايت تيمور الوثائقية عبدالناصر شهر عسل

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