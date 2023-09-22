الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سانت جورج

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سانت جورج في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية داخل الجيم قبل انطلاق المران، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الأحد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سانت جورج.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، فيما استأنف الفريق مرانه اليوم لمواصلة التحضير لمباراة سانت جورج في ضربة البداية للفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري موسم 2023-2024.

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موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سانت جورج الإثيوبي على ستاد القاهرة في السابعة مساء الأحد المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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حكم مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي إلى التشادي ألفريد أرمي بوسري ويعاونه مواطنيه بوجالا عيسى وموسى حفيظ.

وسيكون الحكم الرابع عبد الكريم عثمان من تشاد أيضًا، وسيكون أحمد إيدي مراقب المباراة من تنزانيا.