الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

"عبد المنصف" يكشف موعد مشاركة محمد عواد في تدريبات الزمالك

محمد عواد
محمد عواد

كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد مشاركة محمد عواد حارس الفريق في التدريبات الجماعية.

وغاب “عواد” لفترة عن تدريبات الزمالك بعد معاناته من الإصابة برشح في الركبة.

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محمد عبد المنصف: “عواد” جاهز للعودة إلى التدريبات

قال محمد عبد المنصف في تصريحات صحفية " محمد عواد جاهز للعودة بعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي".

وأضاف: "عواد أدى الفقرة الفنية وخاض التقسيمة مع الفريق عقب انتهاء برنامجه التأهيلي".

وتابع مدرب حراس الزمالك: " سنكثف التدريبات الفنية لـ محمد عواد حتى يصل إلى الجاهزية القصوى، فنحن نسعى لتجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني".

ويشارك محمد صبحي في حراسة المرمى بشكل أساسي في حين يحل عواد بديلاً.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

مران الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

أجرى لاعبو الزمالك فقرات تاهيلية واستشفائية مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة ببطولة الدوري.

وتم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن إطالات واستشفاء لعلاج الإرهاق في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين في مباراة بيراميدز.

أما الجزء الثاني من التدريبات فعبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة شارك فيها جميع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المباراة الماضية.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قد عقد جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم للحديث في العديد من النقاط التي تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وقدم الكولومبي التحية للاعبين على الجهد المبذول في مباراة بيراميدز، مطالبًا إياهم بتصحيح الأخطاء في المباراة المقبلة ومحاولة تحقيق الفوز. 

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