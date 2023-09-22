"كابيتانو مصر".. قصة ملهمة لأحد مواهب الموسم الثاني

شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، المُذاع عبر فضائية "ON"، قصة انسانية لأحد مواهب برنامج اكتشاف المواهب.

وعرضت الحلقة قصة عبد السلام محمد، الذي تعرض لصدمة في حياته بعد وفاة خاله وليد الداعم الأول له، وكيف تجاوز هذه الأزمة.

وقال اللاعب:" خالي محمد كان مكان خالي وليد وبصراحة هو اللي خرجني من الحالة اللي كنت فيها".

وكان دور خاله محمد تشجيع عبدالسلام والوقوف بجانبه للخروج من هذه الحاله والتقديم في برنامج كابيتانو مصر.

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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