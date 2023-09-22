موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي

تتجه النية داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لإراحة الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق في مباراة سانت جورج الإثيوبي.

ويلتقي الأهلي مع سانت جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا.. "كاف" يعلن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا

كولر يخشى تفاقم إصابة بيرسي تاو

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إبعاد بيرسي تاو عن المباراة من أجل منحه الفرصة لاستعادة لياقته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي للمارد الأحمر على هامش مران الفريق اليوم لحسم موقفه بشأن إمكانية اللحاق بمباراة الأحد أمام سانت جورج الإثيوبي.

وعانى بيرسي تاو من كدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة في افتتاح لقاءات الفريق ببطولة الدوري.

وأجرى بيرسي تاو جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للنادي الأهلي في انتظار نتيجة الفحص الطبي لحسم موقفه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي

يلتقي الأهلي مع سانت جورج الإثيوبي على ستاد القاهرة في السابعة مساء الأحد المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

طاقم حكام مباراة الأهلي وسانت جورج

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي إلى التشادي ألفريد أرمي بوسري ويعاونه مواطنيه بوجالا عيسى وموسى حفيظ.

وسيكون الحكم الرابع عبد الكريم عثمان من تشاد أيضًا، وسيكون أحمد إيدي مراقب المباراة من تنزانيا.