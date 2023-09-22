"نوابغ الثقافة المصرية".. في ورشة حكي لقصور الثقافة بالفيوم

قدم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد منالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر سبتمبر الجاري.

أقام قسم الثقافة العامة، ورشة حكي ضمن مبادرة "نوابغ الثقافة المصرية"، بالتعاون مع مكتبة مطرطارس الفرعية، تحدث خلالها الأديب والمفكر عصام الزهيري عن عدد من الشخصيات المصرية البارزة في مجالات متعددة منها صفية زغلول أم المصريين، ونضالها أمام الإحتلال البريطاني بعد نفي زوجها زعيم الأمة سعد زغلول، كما تحدث عن الفنان محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر الذي يعد رمزا لمصر الحديثة، الفنان يوسف وهبي، فنان الشعب سيد درويش ملحن النشيد الوطني المصري، وأمير الشعراء أحمد شوقي أشهر الشعراء العرب في العصر الحديث، الأديب نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، وسميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية.

تلى ذلك تعريف الأطفال بطرق البحث في الكتب والموسوعات الموجودة في المكتبة، للحصول على معلومات حول الشخصيات محور حديث الورشة.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع الفيوم برئاسة سماح كامل، أقام بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان ''حياة كريمة.. شريان حياة''، تحدث خلالها حمدي الأمين مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة، عن المبادرة الرئاسية التي تستهدف تطوير الريف المصري، موضحا المراحل التى مرت بها، والمحافظات المشاركة فيها.



وبالنسبة لمحافظة الفيوم، أشار إلى أن المبادرة انطلقت من مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، وتم خلالها تطوير العديد من مشروعات البنية التحتية، هذا إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الصحية والثقافية المقدمة بهدف تحسين مستوي المعيشة.