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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك ضد المقاولون والإسماعيلى مع الاتحاد.. مواجهات الجولة 2 للدورى بعد غياب الأهلى

بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك

أسدل الستار رسميًا عن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد (2023/2024)، أمس الخميس.

ومع انتهاء الجولة الأولى تنتظر جماهير الكرة مواعيد ومباريات الجولة الثانية من المسابقة المحلية، بشغف شديد، لاسيما مباريات ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، فضلا عن لقاءات الثلاثي الصاعد لعالم الأضواء والشهرة هذا الموسم.

وما بين ذلك وذات، نقدم لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز، وتشهد تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا مع الأهلي، لوقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة، نظرا لارتباط المارد الأحمر، بمواجهة سان جورج الإثيوبي، في مواجهة الإياب بدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مواجهة الذهاب بين ممثل الكرة المصرية بالأميرة السمراء، مع الفريق الإثيوبي، مساء الأحد القادم، على ستاد القاهرة الدولي.

بينما تنطلق منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز، الإثنين المقبل وتستمر حتى الخميس القادم، حيث تقام على مدار 4 أيام متواصلة، ماعدا مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي المؤجلة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز (موسم 2023/2024)

الإثنين 25/9/2023

البنك الأهلي & بيراميدز .. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

الزمالك & المقاولون العرب .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

 

الثلاثاء 26/9/2023

بلدية المحلة & سموحة .. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة أو البلدية).

مودرن فيوتشر & الداخلية .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

 

الأربعاء 27/9/2023

إنبي & طلائع الجيش .. الرابعة عصرا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

الجونة & زد .. السابعة مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

 

الخميس 28/9/2023

المصري & فاركو .. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الإسماعيلي & الاتحاد السكندري .. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

 مواعيد مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز (2023/2024)

نتائج الجولة الأولى للدوري الممتاز (2023/2024)

وجاءت نتائج الجولة الأولى على النحو التالى:

طلائع الجيش 2 البنك الأهلي 0

زد 1 الإسماعيلي 0

الأهلي 4 المصري البورسعيدي 0

الداخلية 1 إنبي 0

المقاولون العرب 0 بلدية المحلة 2

سموحة 1 الجونة 1

فاركو 0 مودرن فيوتشر 2

بيراميدز 2 الزمالك 2

الاتحاد السكندري 1 سيراميكا كليوباترا 0

نتائج الجولة الأولى للدورى الممتاز 
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