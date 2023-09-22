شائعات أثارت الجدل في البحيرة حولها الأهالي إلى كرامات

عقب كشف الطب البيطري بمحافظة البحيرة عن حقيقة العجل المبارك بقرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، والتي زعم مالكها أنه بالكشف عليها بالسونار فوجئ أنها حامل في الشهر التاسع برغم أن عمرها لم يتجاوز الأربعة أشهر، مشيرًا إلى أن طبيب الوحدة البيطرية هو من كشف عليها، موكدًا أنه سيجري الولادة عن طريق عملية قيصرية ليعقبها الاحتفاء بالعجل والتصريح بأن العجل مبارك، بل طالب بعض الأشخاص بعمل مقام للتبارك بها.

الأمر الذي جعل الطب البيطري بمحافظة البحيرة بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور بتشكيل فريق طبي من أجل توقيع الكشف الطبي عليها وتوضيح الصورة للرأي العام وعقب ذلك أكد الفريق الطبي أن العجل يعاني من فتاق ولا يوجد حمل نهائيًا.

أهم الوقائع التي شهدتها محافظة البحيرة

“الدستور” ترصد أهم الأحداث التي شهدت جدلًا كبيرًا داخل محافظة البحيرة وحولاها المواطنين إلى كرمات، ومن أهما وبنفس القرية التي شهدت أحداث العجل المبارك واقعة "النعش الطائر" الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أشخاص يحملون نعش خلال جنازة إحدى السيدات بالقرية ويكبرون خلال إدخال النعش إلى المسجد، مؤكدين أن النعش يرفض الدخول إلى المسجد، لتنطلق الأصوات بالتكبير من أجل إدخال النعش إلى المسجد.

بلاعة المجاري المبروكة بمركز إدكو

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يتعلق بـ"بلاعة مبروكة" في محافظة البحيرة، وتم تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع تظهر عددًا من الأشخاص في مدينة إدكو التابعة لمحافظة البحيرة المصرية، يستخدمون مياه الصرف الصحي تحت مزاعم علاجية للتغلب على الأمراض.

وأضاف أحد الأشخاص الذين يعتادون استخدام هذه المياه أنها "مبروكة"، ويدّعي أن لها القدرة على شفاء الأمراض الجلدية.

وأكدت سيدة أخرى أنها قد أتت خصيصًا من محافظة الإسكندرية إلى البحيرة للتبرك والعلاج باستخدام تلك المياه، بعد أن فقدت الأمل في الشفاء، وتدّعي أنها قد تماثلت للشفاء وتحسّنت حالتها الصحية بعد استخدام هذه المياه الملوّثة.

انتشار هذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت استياءً واستنكارًا كبيرًا بين الناس، حيث يُعتبر استخدام مياه الصرف الصحي بهذه الطريقة غير صحي وقد يعرض الأشخاص لمخاطر صحية، وتدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة للتصدي لهذه الممارسات وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لمخاطر صحية قد تنجم عن استخدام مياه ملوثة وغير صالحة للاستخدام البشري وتم غلق هذه البلاعة.